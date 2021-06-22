林嘉麒：中港後市要睇人幣走勢

美國聯儲局上周突然放鷹，殺了投資者一個措手不及，道指創了自去年10月以來最大的單周跌幅。由於交易員預期美聯儲將提早加息，2年期美債收益率自2020年4月以來首次突破0.25厘，上周五最高見0.284厘，而通脹預期下降推動長期美債收益率自2月份以來首次跌至2厘附近。與議息前比較，美國10年期息率曾升至1.594厘水平(6月16日的高位)，交易員提前有動作惟落錯注，短期內造成債市極大波動(6月21日的低位只有1.363厘)。

更令市場不安的是，以往被視為鴿派的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德講話「鷹上加鷹」，表示通脹上升速度快於此前預期，更指聯儲局最快將於2022年底前首次加息，並表示剛結束的議息會議上正式開啟了縮減買債討論，他也有提及過去六個月情況一直超出聯邦公開市場委員會的預期。委員會2020年12月時預測，2021年實際GDP增長4%，但現在已是7%。

儘管布拉德今年沒有政策投票權，惟聯儲局官員由鴿轉鷹，對投資者來說一定不好受。雖然距離聯儲局正式收緊貨幣政策還有一段時間，但市場提前定價已經開始，情況與2015年美聯儲加息前的市場反應相若，美元指數上升展開，人民幣匯率變化成為影響短期中港股市的關鍵。

早前，聯儲局成功紓緩市場憂慮，認為通脹上升只屬短期因素，美元轉弱帶動人民幣急升，南水北上尋股，令A股及港股一度受惠。及後人民銀行積極抑制炒風，增加外匯準備金，加上今次聯儲局官員動真心，點陣圖預示加息，中港股市反高潮下回調。儘管聯儲局主席鮑威爾嘗試力挽狂瀾，將市場焦點拉回減少買債的議題上，但奈何成效不大，投資者心裏對加息念念不忘。事實上，鮑威爾此前也反覆強調點陣圖的不確定性甚高，並不是預測未來利率走向的好工具，但投機者一於少理，已接受了「加息等於世界末日」。

成熟的投資者應該知道，加息或加息周期開始不一定是壞事，資金成本上揚，有抑制通脹升幅過大的好處。何況現時美國經濟增長理想，加息是合理而且健康的行動。因此，筆者相信短線大市調整不但止是因為加息，亦與基金半年結大戶先行獲利及轉換籌碼部署下半年有關。再者，基本上此前整個世界，從投機商到企業再到投資者都在做空美元，當短線平掉美元淡倉後，後市仍可樂觀，料恒指27,700點會有大支持。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)