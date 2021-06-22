MicroStrategy押注比特幣失利　股價大插近1成

中國正在擴大對比特幣挖礦的打擊力道，重挫虛擬貨幣價格，「一哥」比特幣(Bitcoin)跌穿3.2萬美元關，根據CryptoCompare報價顯示，比特幣過去24小時低見31,196美元，最新報31,847美元，挫逾10%。

另外，外媒報道，美國商業軟件設計公司MicroStrategy近來斥資4.89億美元(約38億港元)，買入約1.3萬枚比特幣，每枚平均價格約為3.76萬元，惟遇上比特幣價格暴跌，意味着MicroStrategy的資產減值規模接近7,700萬美元(約6億港元)，雖然對市值57億美元(約444億港元)的MicroStrategy而言似乎微不足道，但該公司於2018至2020年的淨收入只有6,760萬美元(約5.27億港元)。

MicroStrategy行政總裁Michael Saylor一直是比特幣的大好友，該公司自去年夏天首次買入比特幣以來，目前已持有超過10.5萬枚比特幣，並已發行逾15億美元(約117億港元)的可轉換債券與垃圾債券以為購買比特幣提供資金。

雖然MicroStrategy的股價過去一年仍錄得近400%的升幅，但隨着比特幣下跌，該公司股價由2月份的高位累跌54%，周一(21日)亦挫9.71%，收報583.67美元。