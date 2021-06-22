吼準跨境理財通每年手續費高達36億元　滙豐渣打全力備戰

外媒報道，滙豐大灣區負責人Daniel Chan表示，「跨境理財通」是為個人投資者開闢跨界投資新方法的突破，該行為於該區域擴張，正全力備戰，在香港招聘300至400名員工。

渣打駐香港的亞洲消費者、私人和商業銀行業務負責人Samir Subberwal亦稱，該行未來5年將為其亞洲財富管理業務，招聘或晉升3,000名經理。

「跨境理財通」將允許深圳等9個中國南方城市的銀行客戶跨境投資香港，反之亦然，從而進一步整合1.7萬億美元(約13萬億港元)的大灣區經濟。該計劃預計將緩慢啟動。內地居民一開始將面臨100萬元人民幣的在港投資額度限制，這意味着它將針對普通有錢人，而非超級富豪。投資對象可能僅限於安全的產品，它們可能對許多青睞高收益押注的中國投資者沒有吸引力。

畢馬威駐香港合夥人Paul McSheaffrey認為，鑑於存在初始限制，該計劃不會在短期內帶來巨大收益。然而，從中期來看，隨着產品增加、投資額度上升，好處將開始顯現。

分析認為，把香港這個金融中心、深圳這個科技中心以及廣州這一製造業和交通樞紐連在一起，擁有7,000萬人口、逾4,000億美元(約3.12萬億港元)可投資資產的大灣區，龐大的規模不容忽視。