比特幣現死亡交叉！專家指失守3萬美元將觸發拋售潮

內地持續打壓虛擬貨幣，比特幣及以太幣跌勢未跌，比特幣更形成「死亡交叉」的利淡信號，專家警告倘跌穿30,000美元關口，市場將出現更大幅度的拋售潮。

CrypoCompare數據顯示，比特幣日內價格低見31,198美元，最新報32,850美元，下跌4.7%；以太幣續處2,000美元樓下，報1,957美元，跌幅逾一成。

外媒指出，比特幣形成的死亡交叉，是指其在過去50天的平均價格低於200日移動平均線。但要留意，技術走勢作為預測未來行情的指標，卻未必每次應驗。比特幣在2019年11月形成死亡交叉後，其價格在隨後一個月內走弱；在2020年3月也曾出現死亡交叉，惟未阻礙漲勢，在隨後兩個月後更出現利好的「黃金交叉」。

有分析師表示，上周比特幣未能企穩4萬美元，可能會重新測試3萬美元的水平，也就是5月大跌時曾短暫觸及的水平，若再跌穿這一水位，很難在2萬美元水平獲得支持。數碼資產衍生品交易所Delta Exchange行政總裁Pankaj Balani亦指，比特幣如果跌破30,000美元，意味着對其信心造成「巨大打擊」，整個虛擬貨幣市場可能出現大量拋售活動，但估計比特幣會在未來數周反彈，再度挑戰40,000美元。CoinShares首席策略師Meltem Demirors則提醒，市場存在許多恐慌的時候，人們就會出售風險資產，例如比特幣。

嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop認為，內地打壓行動確實削弱了比特幣的光芒，雖然未能確定這些舉動會否改變長期走勢，但可以肯定此舉的確造成波動。他補充，中國是比特幣市場的重要參與者，可是沒有人能夠確定政府的施壓程度會有多大。

虛擬貨幣近日再度轉弱，相關產品出現資金流出。虛擬貨幣服務機構CoinShares數據顯示，上周整體虛擬貨幣市場連續第3周出現資金外流，規模達7,900萬美元，是自2018年2月以來持續時間最長的熊市，6月份的淨流出規模達到2.105億美元。鑑於內地打擊虛擬貨幣的行動使投資者不安，比特幣投資產品和基金連續第6周出現資金外流。上周比特幣流出資金為8,900萬美元，今年比特幣資金外流規模達到4.87億美元。