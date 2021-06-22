【高盛推介】騰訊受壓　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(21日)再度失守600港元水平，收市跌約2.1%，表現落後大市，周二(22日)早段繼續受壓，開市隨即失守590元水平，低開約0.3%後跌幅擴大，低見576元，為近1個月低位。

觀察個股輪證資金流向，周一資金趁低大手部署好倉，錄得約7,370萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資資產。當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,820萬元。而周一流入牛證的資金則有約3,550萬元，分散於各個收回區域。

淡倉方面，則見上周五(18日)錄得約120萬元資金流入認沽證後，周一資金轉向沽出獲利。熊證方面，則見當日流入的資金留意620元以下收回價的貼價產品。

觀察港股通資金流向，則見周一北水繼續沽出騰訊，並且淨賣出的資金增加，錄得超過40億元。

騰訊購證15028，行使價656.38元，2021年9月13日到期，實際槓桿13.4倍，高槓桿。

騰訊購證11112，行使價622元，2021年10月26日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。

騰訊購證28904，行使價581.38元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、長期、低面值。

騰訊牛證63703，收回價550元，行使價547.5元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，高槓桿近牛。

騰訊牛證63698，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，近50元收回距離遠牛。

騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿14.1倍，高槓桿。

騰訊熊證69872，收回價620元，行使價623元，換股比率500，槓桿比率13倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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