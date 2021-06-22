手提電腦需求恐被高估　不利英特爾及美光等

受惠新冠肺炎疫情，個人電腦(PC)需求熾熱，首季銷售創20年新高，不過有外資警告，情況或許出現變化，其中筆記簿型電腦可能已積壓太多庫存，將不利於晶片供應商英特爾(Intel)及美光(Micron)等。

晶片分析師Christopher Danely發表報告稱，從供應商消息，零件訂單大延誤。據了解問題在於零組件短缺，但他開始擔心手提電腦市場累積了太多庫存，需求亦遭高估。因此，兩度向下修訂第2季手提電腦出貨量預測，由最初的按季增長10%，最近降至僅增長2%。

此種情況不利手提電腦供應商如惠普(HP)及戴爾(Dell)等，以及PC晶片商如英特爾、AMD及美光。他又警告，AMD、美光及英偉達(Nvidia)，以及半導體產業的其他業者都面臨類似風險。

另外，有指手提電腦供給吃緊，顯示面板驅動IC(DDIC)大缺貨是罪魁禍首。IDC分析師Linn Huang早前表示，最缺貨是用於面板的零件，也就是DDIC。DDIC價格較低，且用途廣泛，只要有LCD面板的商品都需要。其中以手提電腦廠的缺貨情況最嚴重，有業內人士指，DDIC短缺恐至2023年。

惠普行政總裁Enrique Lores證實上述說法，且現在DDIC供給最緊張，令惠普受壓。他又指，微處理器缺貨情況已大幅改善，現在最缺的是面板，可是缺的不是面板本身，而是驅動面板所需的零件。