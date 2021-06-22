【瑞通推介】資金一面倒開恒指牛　友邦淡倉離場

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國聯儲局收緊貨幣政策的憂慮略為減退，道指隔晚收報33,876點，升586點或1.8%。

恒指周一(21日)收報28,489點，跌312點或1.1%。周二(22日)早段曾稍作反彈，於28,600點遇阻，其後偏軟。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾9,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,700萬元，反映投資者預期後市短線反彈。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

滙豐控股公布訂備忘錄可能出售法國零售銀行業務，預期交易將產生除稅前虧損約23億美元，有券商指虧損較市場預期略大，但對集團資本帶來的影響輕微。另美債孳息率曾創3個半月低位，加劇銀行股沽壓。滙控周一全日受壓，曾低見45.1元的1個月低位，收市維持3.5%跌幅，報45.55元，失守100天線。股份周二早段回穩，上試46元。周一分別有逾790萬元和逾120萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦保險周一曾挫3.2%，低見近3個月低位92.1元後獲承接，全日跌幅收窄至1.6%，收93.7元。周二早段好淡爭持，低見93元後，倒升至94.5元。近970萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

中國移動5月5G淨上客量加快至1,665.1萬戶，為年內最高增長，但移動客戶總數按月淨增長102.5萬戶，增長較4月份放緩。中資電訊股上日逆市受捧，中移最多漲3.9%，高見49.2元，收漲2.7%，報48.65元，結束6連跌走勢。周二早段再升1%，重返49元之上水平。周一有約4.9億元北水淨買入中移。輪證資金流方面，分別有逾110萬元和逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

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