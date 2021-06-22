陳永傑：樓市上半年愈戰愈勇　樓價有力創新高

轉眼間，2021年已過了差不多一半，筆者率先來個樓市小總結。隨着新冠肺炎疫苗面世，樓市上半年成功走出疫情陰霾，全面復甦之餘，更愈戰愈勇。由年初的小陽春升格至第二季的大牛市，除了一手新盤暢銷，二手樓市亦暢旺，樓價穩步向上。以中原城市領先指數CCL為例，今年暫時累積錄得5.1%升幅，料短期內可突破2019年6月創下的190.48點歷史高位，年尾更有機會升至200點，全年樓價維持看升15%。

上月一手私人住宅成交宗數逾2,100宗，創近半年新高，本月一手新盤繼續熱鬧，全城哄動的大圍港鐵上蓋項目第三期，首輪單位收逾2.7萬票成1997年後新票王，且開售首日已沽清首批可售單位，銷情報捷，反映買家對後市仍然充滿信心，發展商亦快速加推單位滿足市場需求。新盤熱銷間接增強其他發展商的推盤信心，推盤步伐或因而加快，如萬科旗下的何文田新進豪宅接捧登場，並醞釀短期內推售，相信同樣錄得理想銷情。

置業熱潮亦由一手新盤蔓延至二手屋苑，中原十大屋苑連續5個月錄得逾300宗成交，今年首5個月累積錄得1,912宗成交，比去年同期1,358宗急升4成，並早已超越去年上半年1,647宗交投量，可見二手交投明顯反彈，近日成交浪潮更由藍籌屋苑伸延至二三線屋苑，成交面更廣，反映樓市健康多元發展，未有偏重單一市場，亦反映市民置業欲望高企，市場購買力有增無減，樓價絕對有力向上創新高。展望下半年，旅遊氣泡及通關有望，電子消費券的推出亦可進一步加速經濟增長，在低息環境下，相信磚頭仍是港人最愛。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑