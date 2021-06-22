【產經直播】港股有隱憂？

個別板塊方面，早前有傳國務院副總理劉鶴將領導研發和製造「第三代半導體」，消息帶動半導體股上周爆升，部分股份現獲利回吐，是吸納好時機？

另外，中國碳排放交易系統將於今年6月底前正式啟動，首階段將會針對佔全國碳排放46%的電力產業。中國長遠希望2030年達碳逢值，目標2060年達碳中和，潔淨能源是大勢所趨，當中的投資機遇不能錯過？

汽車股近期亦持續向好，中汽協副總工程師許海東日前表示，今年內地汽車市場整體增幅預測，由之前的4%上調整到6.5%，其中新能源車更為市場主要增長動力，預計全年銷量將超過200萬部，按年增長46%。不少新能源車股已從低位拉升，投資者應趕尾班車？

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