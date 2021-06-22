【高盛推介】美團落後其他科網龍頭股　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周三(16日)起連升4日，周一(21日)逆市微升約0.4%。周二(22日)早段高見303.8港元後倒跌，低見293元，跌幅較其他科網龍頭股深。

早前有報道指美團擬以滿足業務擴張需求，於今年新招聘6萬人。此外，早前亦有報導指出，國內首次實現對無人配送車輛賦予合法路權，北京市高級別自動駕駛示範區向美團等企業頒發了無人配送車車輛編碼。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,260萬元後，周一資金轉向沽出。認沽證則於上周五(18日)及本周一共錄得約680萬元資金流入。

牛熊證方面，則見牛證於周一獲資金轉向流入，有約240萬元，並較集中在280至285元收回區域的產品。而熊證於周一亦獲資金轉向流入，並見資金留意315至320元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周一北水重新買入美團，錄得約2.8億元資金淨買入。

美團購證21396，行使價334.08元，2021年8月26日到期，實際槓桿8.4倍，市場上2個月期以上、貼價產品中，槓桿最高。

美團購證22735，行使價319.08元，2021年9月28日到期，實際槓桿6.7倍，活躍貼價條款、高對沖值，相對更緊貼正股走勢。

美團購證21602，行使價345.2元，2021年9月17日到期，實際槓桿7.5倍，價外。

美團牛證68004，收回價275元，行使價272元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛證67654，收回價265元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，近29.4元收回距離遠牛。

美團沽證14761，行使價264.8元，2021年10月21日到期，實際槓桿5.4倍，中期、低街貨。

美團熊證69204，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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