調查：95%內地人有興趣藉理財通買香港基金產品

「跨境理財通」即將出台，香港投資者基金公會早前委託第三方機構進行調查，發現95%受訪內地居民有興趣透過理財通購買香港基金產品，以達多元的投資組合、分散投資風險，以及海外市場有更多投資機會。

目前理財通只限在港註冊，且中低風險級別基金產品，有60%受訪者表示對參與理財通意欲的影響較小，但仍會參與，31%人指會參與，僅3%表示不會參與。受訪者透過理財通購買香港基金產品，預期每年投資回報平均為13%，最大可承受虧損則為8%。

投資基金公會主席鄒建雄表示，投資者回報偏好較傾向中至高風險產品，留意到不少內地投資者交易波幅較大的內地股票，相信有一定風險承受能力，惟理財通對市場屬新事物，理解當局由中至低風險產品起步，相信隨計劃愈趨成熟，未來會放寬至中高風險基金產品，以及投資額度。

投資者委員會副主席吳家俐指，內地投資者可透過理財通投資海外產品，但對這些投資產品不太熟悉，認為有需求在內地為投資者提供投資建議，冀當局能放寬有關規定。

該會行政總裁黃王慈明補充，目前在港註冊基金約600隻，當中符合理財通資格的基金僅200至300隻，相信有基金公司或銀行，會因應內地投資者需求及興趣而推出新產品。

早前有報道指，內地客戶可透過當地銀行見證下開戶，毋須親自來港，而港人則仍要親身前往內地辦理手續。鄒建雄坦言，兩地仍未通關成港人開戶的障礙之一，但理財通仍未正式推出，冀能盡快恢復兩地往來。

幣種方面，調查發現人民幣最受歡迎，其後依次是美元及港元，相信與人民幣近年表現較外幣好，及其具潛在升值能力。

該調查在4月下旬至5月初期間進行 ，訪問1,036名25歲以上，在廣州、深圳、佛山和珠海居住一年或以上的居民，月入2萬元人民幣以上或擁有50萬元人民幣以上的流動資產。