調查：逾六成亞洲人冀以更可持續方式投資儲蓄

富達國際調查顯示，新冠疫情促使逾6成亞洲民眾更關注環境、社會及企業管治(ESG)議題，冀以更可持續的方式進行投資或儲蓄。不過，46%受訪者表示在實行相關投資時遇到不少障礙。富達國際全球企業管治與可持續投資主管陳振輝表示，大眾對於把資金花在正面用途的渴望，與是否擁有足夠的知識和信心來實現可持續儲蓄或投資，存在一定差距。

調查在中國內地、香港、日本、新加坡和台灣合共訪問近1萬名受訪者。結果顯示，各市場的受訪者對ESG的認知度有所不同，惟受訪者對ESG投資有一致理解，認為是與「可持續地運用天然資源」(32%)、「減少廢物或污染」(28%)和「阻止氣候變化」(24%)相關。大部分受訪者對可持續投資抱正面態度，57%受訪者表示希望其金錢能為世界帶來正面改變；63%受訪者認為，投資者負責任地和可持續地投資非常重要。

然而，不少受訪者表示沒有工具或資訊展開可持續儲蓄或投資，對進行ESG投資亦存在某些誤解及挑戰，例如亞洲民眾非常關注可持續投資與投資回報的關聯性、普遍仍不肯定企業推廣ESG的意圖以及如何取得有關ESG投資的正確資訊。

富達國際大中華區企業管治及可持續投資業務總監及基金經理王芳認為，大眾對探索可持續投資的意向和意願非常明顯，如果更多人能更進一步將意願轉化為實際行動，將對可持續投資的發展和企業行為帶來深遠影響。