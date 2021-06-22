《黑天鵝效應》作者再轟比特幣　價值不高於「0」

正所謂一沉百踩！當比特幣價格由歷史高位腰斬之際，不少財經界名人相繼對虛擬貨幣口誅筆伐。以《黑天鵝效應》一書聞名的紐約大學教授塔利布(Nassim Nicholas Taleb)再撰文，痛批比特幣無法成為價值儲存手段或可靠的通脹對沖工具，其期望價值不高於「0」。

外媒報道，塔利布發表題為「比特幣、貨幣和泡沫」的文章指出，儘管大肆炒作，比特幣始終未能滿足「無政府貨幣」的概念，且事實證明，比特幣甚至根本不算是一種貨幣。他解釋，比特幣既不能作為長期或短期的價值儲存手段，也不能作為可靠的通脹對沖工具，且最糟糕的是，比特幣甚至遠遠不能成為針對災難性事件的尾部保護工具。

這與塔利布在2017年時的態度大相逕庭，他當時為「比特幣標準」一書撰寫前言，指比特幣是個「絕妙的主意」，滿足了複雜體系的需要，因為比特幣沒有所有者、沒有決定其命運的權威機構，屬於大眾、用戶，且已有了存在多年的紀錄。不過後來他坦言被比特幣欺騙了，以為它會發展成可用於交易的貨幣，然而，一種價格會一天內波動5%、一個月波動20%的東西，不可能是貨幣。