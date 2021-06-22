僅放寬生育政策不夠！渣打料中國人口總量2025年起下降

渣打發表報告指出，中國人口結構發生根本性轉變，人口快速高齡化，同時出生率下降。根據第7次全國人口普查結果，該行認為未來數年中國將面臨4大人口挑戰，並將給中國經濟、社會發展帶來深遠影響，包括：

1、中國人口總量或將在2025年開始下降，2020年底全國總人口為14.12億人，2010至2020年期間年平均增長率為 0.53%，低於1960年代的大致年平均增長率2.5%。

2、勞動年齡人口(15至64歲)數量，自2014年開始下降。該行估算到2050年，勞動力數量減少將拉低中國潛在增長率1.4個百分點，預計從2027年開始，拖累效應將加大，使得技術創新和生產效率提高對於拉動未來經濟增長更為關鍵。

3、相比一些發達國家，中國在經濟發展的更早階段面臨人口快速高齡化的問題。2020年高齡人口(65歲及以上)在總人口的佔比從1978年的僅為4.6%，上升至13.5%，該行預計到2050年還將上升至28%。為應對人口高齡化所需的額外社保支出可能削弱中國長期增長潛力。

4、2020年總和生育率(育齡期間每個婦女平均生育子女數)降至1.3，低於人口更替水準所需的2.1。2020年全國新出生人口僅為1,200萬人。儘管該數據可能受到新冠肺炎疫情的影響，但卻是1949年以來，除1961年因大饑荒影響人口生育外，新生人口最少的年份。渣打預計2021年到2050年育齡婦女(15至49歲)人數將減少約1億人，屆時每年新生人口或將降至800萬人。提高人口出生率需要的不僅僅是放寬生育政策。