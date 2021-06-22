全球晶片荒都關你事？電子產品加價潮殺到…

全球晶片荒不僅推高筆記本電腦與印表機等產品價格，包括智能手機在內的其他3C商品價格恐怕也會受影響。

外媒報道，由於晶片製造業急於滿足日益增長的需求並填補供應缺口，晶片供應與關鍵材料的價格正以滾雪球的方式上漲，因此各國大型晶片製造商考慮提高電腦與其他電子品製造商的收費，業界料電子產品價格可能會繼續上漲。

過去兩個月內，部分熱門的筆電價格已現明顯升幅，其他電子產品的零售價格也跟着上升。據價格追蹤網站Keepa數據，亞馬遜上熱銷的一款華碩電競筆電，本月價格從900美元漲至950美元，而另一款熱銷的惠普筆電價格也從6月初的220美元漲至250美元。

Bernstein Research調查數據指出，惠普在一年內將個人電腦價格提高8%，印表機價格提高20% 以上。惠普執行長Enrique Lores表示，加價的原因是晶片零組件短缺，因此調整價格反映成本。華碩電腦一位高層5月也曾表示，公司在定價時也會將成本上漲因素列入考量。

對3C用品價格上漲，各家晶片製造商高層紛紛表示，並沒有利用晶片荒來發大財，提高售價的原因只為反映公司成本提高。晶片製造商Analog Devices的執行長Vincent Roche表示，沒有利用這個周期在定價上動手腳，只是為因應額外的成本而調整售價。

報道又引述博通執行長陳福陽指，成本不斷上漲。該公司為蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 與三星旗艦機的無線電路板晶片供應商。6月公司向分析師表示，客戶了解晶片短缺的情形，也願意負擔更高的價格。

業內人士指出，晶片製造業的各類材料成本都在上升，如做為晶片基板的硅晶片，以及製造過程中使用的樹脂與金屬。

美國大型電子元件經銷商Digi-Key已將半導體相關組件的價格提高約15%，部分零組件價格甚至漲40%。該公司全球供應商管理副總裁David Stein表示，儘管一直盡力維持價格水平，但無奈在供應短缺的壓力下而加價。事實上，許多因素推動了晶片需求飆升，導致晶片荒情形，讓因疫情而中斷的供應鏈更加吃緊，如疫情期間工作與學習形態改變、對醫療設備的需求提升，5G手機的熱銷等。

世界半導體貿易統計協會(WSTS)的數據顯示，4月份全球晶片銷量達到創紀錄的1,000 億片，而在去年1月疫情爆發前，大約有730億片，顯示出晶片製造商是如何快速地擴大產能以滿足需求。

研究機構TrendForce的數據顯示，自去年初以來，電腦記憶體的合約價格約上升34%。由於疫情期間的居家隔離使電腦遊戲玩家人數增加，也興起了一股Nvidia二手顯卡熱潮，舊顯卡可以賣到優於原價的價格。

美國政府數據亦顯示，5月份電腦與其他電子產品價格比去年增長2.5%，為近十幾年來最大升幅，另也受能源價格大幅上升推動，5月份的價格普遍上升5%。不過晶片行業內部的價格漲幅並不一致。據產業數據顯示，以平均來看，自去年初以來全球的晶片價格幾乎沒有變化，儘管包括手機與消費電子晶片在內的一些細分行業出現上漲。

報道引述電子零組件產業協會(ECIA)分析指，在某些情況下，價格數據尚未反映出整個半導體供應鏈近期的成本上升，價格也往往是在較長期的合約中決定，當價格根據市場壓力進行調整時，影響就會延遲，且由於原物料成本上升並非暫時性，故價格上升恐怕尚要維持一段時間。