美匯重上92關　道期偏軟

美匯指數重上92關；港匯見7.7654；離岸人民幣(CNH)報7.4796；美元兌日圓報110.51；歐元企1.1899，英鎊處1.3880。金價報1,777美元。布油報74.61美元，紐油報73.15美元。道指期貨跌21點。

-中國旺旺全年多賺13%，末期息1.46美仙。

●日股反彈873點，澳股收升1.4%。

●經濟復甦釋放需求！美銀料明年油價衝上100美元。

●傳美國擬禁止進口新疆多晶硅，恐損太陽能產業鏈。

●英國將就加入CPTPP展開協商。

●比特幣現死亡交叉！專家指失守3萬美元將觸發拋售潮。

-《黑天鵝效應》作者再轟比特幣，價值不高於「0」 。

-內地再出招打擊虛擬貨幣，產業市值數日蒸發2.34萬億。

●應對需求復甦，達美航空擬招聘逾千名機師。

●南韓央行擬發行3年期貨幣穩定債券，另大降2年期發行量。

●亞馬遜買千套卡車自駕系統，冀解決司機短缺問題。

●大量需求被壓抑！分析料iPhone 13將迎來銷售周期。

●吼準跨境理財通每年手續費高達36億元，滙豐渣打全力備戰。

●調查：95%內地人有興趣藉理財通買香港基金產品。

●調查：逾六成亞洲人冀以更可持續方式投資儲蓄。