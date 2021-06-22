美匯重上92關 道期偏軟
2021年06月22日 16:35
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美匯指數重上92關；港匯見7.7654；離岸人民幣(CNH)報7.4796；美元兌日圓報110.51；歐元企1.1899，英鎊處1.3880。金價報1,777美元。布油報74.61美元，紐油報73.15美元。道指期貨跌21點。
●恒生指數收報28,309點，跌179點或0.63%；國企指數收報10,469點，跌78點；科技指數收報7,812點，跌143點，主板成交1,413億港元。大型科網股拖低大市，美團跌2.98%；騰訊跌2.87%；小米集團跌3.22%；阿里巴巴跌1.16%。資金追捧舊經濟股，中國石油飆5.84%，中國石化及中國海洋石油升3.54%及2.76%。https://bit.ly/3gJDcD9
-中國旺旺全年多賺13%，末期息1.46美仙。
●滬綜指收升28點，外資淨賣出24億人民幣。https://bit.ly/3gJYm44
●日股反彈873點，澳股收升1.4%。
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●傳美國擬禁止進口新疆多晶硅，恐損太陽能產業鏈。
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-《黑天鵝效應》作者再轟比特幣，價值不高於「0」 。
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