劉長樂辭任鳳凰衛視主席　徐威接替

徐威現年54歲，今年2月26日獲委任為行政總裁。他曾任上海東方廣播電台新聞部主任、上海東方衛視傳媒總經理、總編輯，上海世博會事務協調及宣傳部部長及新聞發言人，上海市人民政府新聞辦公室主任及發言人、以及上海社會科學院黨委書記及研究員。

鳳凰衛視董事會事實上還進行了大換血，崔強及王紀言跟隨劉長樂離開董事會之際，公司還任命了央視前副台長孫玉勝做執行董事、紫荊集團董事孫光奇做非執行董事。

孫玉勝現年61歲，於今年2月24日獲委任為常務副總裁及總編輯。孫玉勝曾在央視任職逾30年，曾擔任副台長、副總編輯及新聞中心主任等職位。

孫光奇現年57歲，現任「文化央企」紫荊文化集團副總經理及紫荊文化(香港)集團有限公司董事。他曾在中國財政部工作，先後任財政部教科文司副司長、財政部駐河南省財政監察專員辦事處監察專員及財政部經濟建設司司長。