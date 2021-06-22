洪灝：恒指今年表現令人失望　仍看好呢幾類板塊...

港股維持在28,000至29,000點之間上落三個多月，交銀國際研究部主管洪灝表示，今年以來恒指「跑得非常的不好」，表現令人失望，乃由於今年新獲納入的中國新經濟股自2月起一直下跌。他並非對恒指整體走勢特別樂觀，因為倘成長板塊沒有完全達到估值回歸，對恒指還會形成拖累，亦相信今年高位已在首季出現。

整體而言，他表示，成長股還未完成均值回歸，因為成長板塊過去10年一直跑贏價值股，在短短不到12個月時間內，高估值成長股不太可能完成均值回歸，買入時機還可以再等待。

他指，目前海外面臨的通脹壓力非常大，不是簡單用行政命令就能解決，無論中國還是美國，央行政策最寬鬆的時候肯定已過去。而流動性的邊際收緊，壓抑風險資產的風險偏好。

近期內地出手干預，釋放國家儲備以打壓上游通脹，他相信，上下游的價差最終會收斂，故企業的定價利潤率不可能像過去12個月那麼好，周期性板塊的強勢大概率已經見頂。

他續指，整體指數表現不太好，並不等於沒有機會，在大市經歷一輪系統性上漲之後，相信更多機會來自於行業子板塊，比如醫療保健的專利藥品、消費行業的國產品牌，及科技行業的科技硬件等。