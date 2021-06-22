光大新鴻基︰恒指下半年有望突破3萬關　科網股追落後

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，對下半年大市看法審慎樂觀，恒生指數下半年高位上望31,000點，低位為26,000點。恒指上半年經歷上升、下跌及整固三個階段，現處於整固階段，雖然市盈率達13.7倍，高於以往平均水平，但預料下半年企業盈利會逐步復甦，故估值合理。國企指數的下半年目標為11,800點，而上證指數全年的目標則為3,750 點。

下半年他對科網股的看法較樂觀，科網股第一季業績不俗，但落後於美股和環球股市。不過他預期恒生科技指數不會重返11,000至12,000點高位，預料下半年市場消化內地對科技股的監管因素後，上望9,000點，支持位為7,400點。

他續指，預料中美關係會影響受制裁的股份，以及中概股於美國退市，後者影響尚未浮現，需留意下半年美國制裁外國公司的法例諮詢及推出後的情況。

他解釋，京東市盈率不算高，而聯想收入創9年新高；油股方面，中海油銷售水平及開支水平能受惠油價上升，中石油受惠油價的程度雖不及中海油但業績復甦進度不錯，而且石油進口稅有利石油業務；家電零售股海爾智家在內地及海外銷售增長不錯，後起之秀JS環球生活主打小型家電，旗下品牌Shark及Ninja在全球銷售增長迅速，上半年供求錯配，料下半年能維持增長；至於中移動及香港寬頻，他認為前者第一季業績有改善，後者的Home+業務有機會成新業務增長亮點，而且股價有向上空間，加上屬高息之選。

隨着基數效應消退，該行估計今年中國經濟增長率為9.1%，出口及基建增長偏快，但消費尚未回復。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指拜登將實施3C策略，即同時運用Cooperation(合作)、Competition(競爭)及Containment(遏制)處理不同問題。隨着美國經濟回穩，華府未來6個月有機會再向中國加壓，繼而影響投資氣氛。

他建議採取分散部署的策略，構針對風險資產，例如股票及商品，只宜低吸。投資者可留意三大主題，第一是成熟市場偏向選歐股、因為歐洲市場未有打算收水，而且估值較吸引，相比之下，美股波動性較大，6月中陸續有資金流入歐洲股票；第二經濟復甦利商品，不過投資者需關注內地控制商品價格的政策發展，秘魯及智利等資源大國會否上調資源稅等；第三，可靠存續期低、息率較高的亞債分散風險。

光大新鴻基董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生表示儲局點陣圖反映加息，令金價出現下跌，但美元仍乏力，故不需要擔心，他認為在中美關係有壓力，加上通脹的情況下有利金價。若投資者於每安士1,600至1,700美元買入有支持，但1,900美元以上或需承受較大風險。

美匯指數可以說是近年最窄幅上落的一個上半年，與其他貨幣的走向呈兩極化。傳統避險貨幣日圓及瑞士法郎今年至今表現失色，非避險貨幣，歐元、英鎊、澳紐及加元升勢較凌厲。這正是反映市場對波動性預期的VIX指數尋底、風險胃納上升的結果。由於短期內未會縮表，加上加息壓力愈來愈大，該行預料美匯下半年表現窄幅上落，見底於88，上望93。

他表示更看好澳元，皆因其鐵礦石出口有較大幅度上升，加上全球增大基建有利升值，相信澳元在今年挑戰80美仙的機會頗大，而下方支持位約在0.75。

人民幣方面，人民銀行已表明人民幣匯率升值無法抵銷大宗商品價格的上漲，並不能成為工具。因此預期人民幣近期的升值或已接近尾聲，預期人民幣下半年的波幅將會收窄，區間約為6.3至6.6。