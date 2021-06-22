三星電子有望打敗台積電？惟先要達成三大條件...

外媒報道，南韓半導體業內人士指，三星電子於2019年宣布將藉由擴大投資，擬於2030年前在包含晶圓代工在內的系統半導體(System LSI)市場稱王，不過三星電子要追上台積電，將要面臨三大障礙，難度非常高。

業內人士續指，三星電子必須先解決投資、關鍵技術及客戶信任等三大難題，這也是三星電子在記憶體市場擁有領先技術，卻在晶圓代工市場難有起色的原因。

據集邦科技調查，今年首季台積電的晶圓代工業務全球市佔率增加1%至55%，三星電子則下滑1%至17%，聯電維持平盤在7%，格芯下滑2個百分點至5%，中芯國際增加1個百分點至5%。

報道說，台積電在晶圓代工領域的投資金額約三星電子的3倍，即便三星電子在整體半導體領域的投資金額高於台積電，惟僅將一小部分投資分配給晶圓代工業務，三星電子要搶下系統半導體龍頭寶座，除了要在晶圓代工領域縮小與台積電的差距，也要在記憶體市場保持領先。

投資不足，亦導致三星電子缺乏專業技術。台積電在今年開始量產5納米製程，且正在台灣興建3納米製程廠房，以在2022年開始量產。台積電正在研發半導體製程技術極限的2納米製程，且希望在2024年達到量產目標。

儘管三星電子也在今年達到5納米製程量產目標，但良率太低，不能視為量產成功，因此向三星電子訂購5納米製程產品的客戶遠低於台積電。

在取得客戶信任方面，三星電子晶圓代工業務有個根本弱點：由於三星電子也有部門負責智慧手機處理器的開發、設計與銷售，對於不得不將半導體生產交給晶圓代工廠商的IC設計公司而言，台積電專攻晶圓代工， IC設計公司不用擔心機密資料外洩，選擇台積電而非三星電子是很自然的事。

為取得客戶信任，三星電子先前傳出打算拆分晶圓代工業務，但拆分晶圓代工業務為獨立公司後，就無法用記憶體業務賺的錢來投資這個新公司；這意味了在確保晶圓代工業務有能力站穩前，三星電子很難拆分乾淨，客戶就持續有機密外洩的疑慮。