拍賣行有住宅筍盤？平市價2至4成都有...

樓市升溫，有買家選擇回流拍賣行尋覓平盤。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，該行今日(22日)安排35項物業公開拍賣，場上共售出3項物業，其中屬於事故單位的西貢匡湖居4期F段單號洋房以1,660萬元獲承接，成交價較市價逾3,000萬元低約45%。

上述單位樓齡約32年，實用面積約1,355方呎，連實用面積約502方呎天台及約537方呎花園，採兩房連套房及工人房間隔，並設遊艇停泊位，開價1,490萬拍賣。區指，由於該屋苑市場放盤至少3,000萬元起，故於買家而言，能以2,000萬元以下價格入手非常吸引，惟因按揭問題，終獲2至3組客人競爭，最後承價高170萬元或約11%，以1,660萬元成交，呎價約12,251元。

另一售出物業為承法院令的屯門新村村屋陶苑C座低層，實用面積約630方呎，三房間隔，開價288萬元，獲2組客人競拍，最後搶高至320萬元成交，呎價約5,079元。區表示，由於該物業不提供樓契正本，故售價較約400萬元的市價便宜約20%。

同場亦售出一業主盤，為元朗華昌樓(A座)高層B室連天台，實用面積約527方呎，天台實用面積約446方呎，兩房間隔，樓齡約49年，開價345萬元，終搶高7萬元或約2%，以352萬元售出，呎價約6,679元。

另方面，今次拍賣有2項物業在拍賣前賣出，及1項物業在拍賣前收回。