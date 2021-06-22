屯馬綫將全線通車　刺激啟德區內新盤氣氛

屯馬綫全線即將通車，刺激啟德區內新盤市場氣氛升溫。除了全新大型項目快將登場之外，同區其他銷售中樓盤亦加緊部署，個別更率先落實下周起加價。

●啟德MONACO兩期下周一起變相提價1%

會德豐地產旗下啟德MONACO及GRANDE MONACO，今日（6月22日）將修訂價單，並於下周一（6月28日）起削減1%折扣優惠，最高折扣優惠由現時的19.5%下調至18.5%。

上述兩盤分別累售365伙及224伙，佔整體可售單位分別逾91.5%及90.7%，合共套現逾81億元。由於項目尚餘單位不多，加上發展商認為屯馬綫全面通車，將對區內有正面影響，故現價具有上調空間。

●THE HENLEY I低層戶呎價逾2.5萬元成交

恒基地產（00012）位於啟德的THE HENLEY I續錄承接，今日（6月22日）連沽3個單位，包括2座3樓G單位，實用面積380方呎，售價964.6萬元，呎價25,384元。

●長沙灣愛海頌盡推最後103伙本周六發售

新一輪大盤開售潮爆發前，發展商把握市場空檔促銷貨尾。長實集團（01113）旗下長沙灣愛海頌，推售至今累售773伙，總成交金額約74億元。項目今日（6月22日）發出新銷售安排，將於本周六（6月26日）起以先到先得形式發售最後103伙，當中包括25伙兩房及78伙三房戶。

●該公司助理首席經理（營業）何家欣表示，是次壓軸推出的單位，大部分位於第3、5座，前迎昂船州海景，加上項目預計能於短期內取得入伙紙，故此已削減部分折扣優惠。其中兩房戶最低售價為第5座22樓D單位，實用面積503方呎，扣除最高適用折扣優惠後售價為927.3萬元，呎價18,435元。而三房戶最低售價為5座8樓B單位，實用面積771方呎，折實售價1,294.2萬元，呎價16,786元。

●港島半山21 BORRETT ROAD單位連兩車位售1.69億元

●西貢尚林洋房4438萬元售出

據一手銷售資訊網資料，西貢井欄樹洋房項目尚林，售出C號洋房，實用面積2,014方呎，花園面積727方呎，成交價4,350萬元，呎價21,599元。價單顯示，該洋房於2016年10月首度推出時，售價為5,600萬元，是次做價較當時價錢低逾22%。