美股個別發展　道指回吐102點

市場對聯儲局收水的疑慮紓緩，美股道指周一反彈586點、為3月初以來最勁後，周二(22日)早段回吐102點，至33,774點；標指跌3點，至4,221點；以科技股為主的納指升24點，至14,165點。

資產管理公司景順首席全球市場策略員胡珀警告，美股恐將出現10至15%的回調 ，但認為跌市將帶來買入機會，經濟復甦強勁將支持股價迅速復甦，並稱一旦看到股市下跌8至10%，便會買入。她續預期，今年下半年與經濟復甦相關的股票將跑贏增長股，經濟復甦有利周期性股票和小型股；雖然增長股短期可能面臨壓力，但長遠仍看好。

科技股表現靠穩，有美國議員提供反壟斷法案，可能迫使網購巨人亞馬遜拆售物流服務部門，亞馬遜早段仍升0.74%至3,479.57美元。網絡電視Netflix與荷里活大導演史提芬史匹堡的電影製作公司Amblin Partners達成內容供應協議，未來幾年將為Netflix製作多部新電影，Netflix股價早段升0.5%至499.47美元。

Microstrategy再斥4.89億美元押注比特幣，股價早段再挫10.51%至522.39美元。

視像遊戲零售商GameStop(GME)早段漲7.51%至215.41美元。外媒報道，因沽空GME於1月「挾淡倉」事件重創的英國對沖基金White Square Capital將關閉旗艦基金並退回客戶資金。