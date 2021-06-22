Grand YOHO兩房低市價放售　買家880萬元承接

樓市氣氛熾熱，元朗Grand YOHO有業主以低市價約5%的880萬元放盤，即獲買家零議價承接，呎價約16,956元。惟2016年貨仍獲利約137.5萬元或約19%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角豪廷峯2座中層A室，實用面積847方呎，三房連套房及工人套房間隔，業主以2,025萬元將單位易手，呎價約23,908元，創同類單位新高價成交。原業主於2002年以662萬元買入，現帳面獲利1,363萬元或約2倍。

●薄扶林碧瑤灣39座中層單位，實用面積1,334方呎，三房連套房及工人套房間隔，業主以3,225萬元將單位易手，呎價約24,175元。原業主於2016年以1,900萬元買入，現帳面獲利1,325萬元或約70%。

●鰂魚涌太古城6月至今錄得33宗成交，其中屋苑彩天閣高層H室，實用面積760方呎，三房連套房間隔，以1,710萬元成交，呎價約22,500元。原業主於2015年8月以1360萬元買入，現帳面獲利350萬元或約26%。

●筲箕灣居屋東霖苑高層16室，實用面積538方呎，兩房間隔，在未補價第二市場叫價560萬元放盤，議價後減22萬元至538萬元承接，呎價約10,000元，單位約8年內升值約68%。

●灣仔仁美大廈中層D室，實用面積223方呎，開放式間隔，原叫租1.1萬元，放租約1個月，減租2,000元，最終以月租9,000元租出，呎租約40元。業主於2012年10月以265萬元購入，可享租金回報約4.1厘。

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九龍區

●將軍澳居屋寶盈花園3座中層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，業主在未補價市場開價590萬元放盤，終減價10萬元至580萬元，獲年輕情侶白居二中籤者承接，呎價約11,983元。據悉，情侶當日「即取證即買樓」，幸遇冀助年輕人上車的業主減價放售。原業主持貨約4年，賺約150萬元離場。

●鑽石山星河明居A座低層3室，實用面積517方呎，三房間隔，原叫價980萬元，議價後減22萬元至958萬元易手，呎價約18,530元。原業主於2012年3月以491.28萬元購入，現轉手帳面獲利466.72萬元或約95%。

●大角咀港灣豪庭本月暫錄24宗租務成交，按月急升約85%。其中屋苑9座中層E室，兩房間隔，實用面積約367方呎，業主以約1.6萬元放租1個月後獲洽詢，議價後減約500元至約1.55萬元租出，呎租約42.2元。資料顯示，業主可享租金回報約4厘。

●觀塘凱匯本月租賃成交達40宗，按月急增3倍，平均實用面積呎租約40元。屋苑二期5座中層D室，實用面積約594方呎，兩房連儲物室間隔，以2.25萬元租出，呎租約38元。原業主可享租金回報率約2.2厘。

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新界區

●元朗Grand YOHO第1期10座低層E室，實用面積約519方呎，兩房間隔，以低市價約5%的880萬元放盤，獲買家零議價承接，呎價約16,956元。原業主於2016年9月以742.5萬元購入，現轉手帳面獲利約137.5萬元或約19%。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約13宗成交，其中屋苑10座中層C室，實用面積526方呎，三房間隔，以657萬元獲承接，呎價約12,490元。原業主持貨約18年，帳面獲利531萬元或約4.2倍。

●東涌昇薈7座中層B室，實用面積1,033方呎，三房連套房連儲物套房間隔，單位叫價1,330萬元放盤5日，即獲區內家庭客以1,290萬元承接，呎價約12,488元。原業主持貨8年帳面獲利510萬元離場。

●馬灣珀麗灣大部分平價盤已被消化，業主開始企硬叫價，本月成交步伐有所減慢，累錄13宗成交。其中屋苑19座高層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，終以640萬元沽，呎價約13,061元。原業主持貨約10年，物業期內升值約1倍。

●馬鞍山海濤居4座中層H室，實用面積649方呎，三房連套房間隔，以975萬元易手，呎價約15,023元。原業主於2008年以343萬元購入，現帳面獲利632萬元或約1.8倍。

●大埔太湖花園10座高層E室，實用面積400方呎，兩房間隔，原開價630萬元，放盤3日即獲用家以613萬元承接，呎價約15,325元。原業主持貨約5年，帳面獲利約213萬元離場。

●大圍名城3期2座高層SB室，實用面積約786方呎，三房連套房連儲物房間隔，原業主叫價約1,430萬元放售僅1天，議價後減約10萬元以1,420萬元成交，呎價約18,066元。原業主持貨約9年，現沽出帳面獲利約612.2萬元離場。

●荃灣愉景新城本月暫錄6宗成交，由於盤源短缺，致近期成交量有所回落。屋苑11座高層H室，實用面積658方呎，三房連套房間隔，叫價1,060萬元放盤，終以1,058萬元成交，呎價約16,079元。原業主持貨約14年，現帳面獲利755萬元或約2.5倍。