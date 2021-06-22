全球百萬富翁人數大增　為何港人身家逆市縮水？

新冠疫情重創全球經濟，惟去年環球股市隨游資而暴漲，身家過百萬美元(逾780萬港元)的富豪人數更按年大增10.2%，惟港人的財富竟逆勢縮水。瑞信報告顯示，去年香港成年人人均財富為50.34萬美元，按年下跌2.64萬美元，以金額計跌幅冠絕全球，期間坐擁逾100萬美元身家的香港「百萬富翁」亦減少7.14%，反映港人未能從資產升值浪潮下受益，甚至變得更窮。

瑞信最新的《全球財富報告》報告指出，為應對疫情造成的經濟影響，各地政府和中央銀行相繼採取行動，使去年下半年包括金融資產在內的各類資產價格飆升，從而使全球財富免遭經濟挑戰所衝擊。

截至去年底，全球財富總額增長了7.4%或28.7萬億美元，達到418.3萬億美元；成年人人均財富增長6%，達到79,952美元（約62.36萬港元）的紀錄新高。同時，去年全球百萬美元富豪的總人數增加了520萬，至5,610萬；擁有逾5,000萬美元身家的超高淨值群體的增長更快，增幅達到了24%，為2003年沙士爆發之後的最高增速。

然而，該行指出，財富增長部分是受到美元貶值影響，撇除它去年全球財富總額增幅僅4.1%，人均財富增幅僅為2.7%。發達國家救市期間公共債務激增雖起到一定作用，但可能不利將來財富增長，又提到去年全球名義債務增長7.5%，比總財富高0.1個百分點，內地債務上升比財富增長高出9.3個百分點，達15.3%。

而在全球人均財富創新高之際，處於中美夾縫、遭世紀疫情和前年「黑暴」夾擊的香港卻獨憔悴，去年人均財富按年下跌4.98%至至50.33萬美元，於全球排名上被美國超越，跌至第3位，更是在排名前20的地區中，唯一錄得跌幅的經濟體；就算以中位數17.37萬美元計，也是首20名經濟體唯一下跌者，全球排第3，澳洲和比利時分別以23.8萬及23.05萬美元居冠軍和亞軍。

瑞信解釋這是由於資產價格表現不濟，惟分析認為，下半年隨着香港經濟進入周期性反彈，資產表現亦會有所改善。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預期，本港經濟今年會錄得5%的增長，與經濟表現相關度較高的樓市也會向好，近期亦已見好轉，經濟復甦將有利租金價格，加上房屋供應依然緊絀，故看好中期樓價表現。

光銀國際​董事總經理兼研究部主管林樵基亦指出，近期樓市購買力有所反彈，看好下半年表現。另外，下半年經濟復甦步伐有望在低基數效應下加快，可望為股市提供一些動力，但仍會受通脹憂慮等因素影響而波動。

中美摩擦不斷下，不少企業及個人選擇將財富從「東方之珠」轉移至其他地區。吳卓殷坦言，海外企業確實有所謂走資的現象，本港吸納直接投資亦確實表現不振，只是靠一些資金仍會流入股市。

林樵基則稱，出於各種原因，確實有些人及企業選擇走資，惟不認為會構成威脅，皆因香港繼續有作為中國內地窗口的作用，仍然能夠吸引資金流入，是外國投資中國市場最好的跳板。瑞信亦估計，本港今年起5年內的美元計「百萬富翁」人數會增加接近六成或31.1萬。