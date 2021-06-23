按例執法要除牌！壹傳媒勢不符上市規則　港交所有責任追究

市場早已廣傳壹傳媒旗下《蘋果日報》和動新聞料最快周三(23日)停止營運。換言之，該公司不再有報章銷售及報章廣告收入，亦不會再有互聯網廣告收入和內容供應收入，且不能再收取網上訂閱費用。根據其截至去年9月底止的中期業績披露，香港業務佔其總收入高達76%。失去這些收入，意味壹傳媒已沒有足夠的主營業務維持上市地位。

此外，期內該公司申報的資產總值扣除總負債14.9億元後，雖仍有餘值約5.2億元，惟這些資產目前顯然有一大部分已被當局凍結，涉未符合「有相當價值的資產支持其營運」的上市條件。

投資者權益關注組召集人陳仲翔對香港交易所的回應感到遺憾，直指作為市場監管者，只一如既往地打官腔，「坐喺冷氣房閉門造車」，未能讓關注事件的公眾釋疑。他又直斥香港的除牌機制不清晰、欠透明度，「從停牌到除牌搞兩、三年，投資者完全套唔到現」，對小投資者的保障低，故促請當局重新審視有關機制，並嚴格執法。

去年8月壹傳媒大股東黎智英被警方拘捕以來，股價不時出現異常極端波動，不排除有人將股價舞高弄低趁勢散貨的可能性。反黑金反港獨關注組召集人黃引祥去年10月已率眾到香港證監會總部抗議，並促請當局徹查事件，惟一直未獲合理回覆。他昨日批評證監會制度僵化，雖然壹傳媒正步向末日，但認為股價異動事件未完結，當局仍需要作出交代。

自去年8月10日黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕開始，該公司股價由歷史低位的7.5仙，急升至同月11日的1.96元，再於8月13日急挫到0.34元。面對重大負面消息，該股可在短短4個交易日如此大上大落，猶如坐過山車，且成交量大增，實令公眾感到震驚。

再看今年5月27日，即壹傳媒最近一次復牌的首日為例，其股價可以一度狂飆3.3倍，高見0.8元，惟當日收市已經回落至只有0.28元。事隔3個交易日後，亦即6月2日，又一度異常抽高1.07倍至0.44元，翌日(3日)又曾經大漲25.35%，到了6月15日再次無故爆升27.27%，極度波動的例子不計其數。

黃引祥譴責證監會對壹傳媒股價多次異動只作壁上觀，質疑當中有人為操控、利益輸送之說甚囂塵上，敦促監管部門嚴肅處理，不要讓香港金融市場成為「無掩雞籠」。

如今壹傳媒有多家主要附屬公司遭凍結資產，主營業務相繼停運。上周公司股價停牌前僅報0.29元，以此計算，若投資者貿然從5月底盤中高位0.8元接貨而一直持有，帳面損失高達63.75%。如今公司復牌無期，更有機會被除牌，投資者最終或須承受全盤損失，股票變廢紙，可謂一殼眼淚，而證監會一直不公開作為，實在責無旁貸。