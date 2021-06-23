瑞信：澳門放寬入境難救　賭股全線挫

另一歐資券商瑞銀指出，6月迄今澳門日均博彩收入只有約2.05億澳門元，其中過去6日的數值更加只有約1.65億澳門元，比起4月和5月的均值分別約2.8億澳門元以及3.37億澳門元顯著回落。

瑞信直言，鑑於內地今年先後出現地區性的疫情爆發，澳門賭業的復甦道路勢必更漫長和顛簸，而放寬與香港通關也只不過會影響到澳門一成至一成半的賭收。對於市場根據「擠牙膏式」的賭收復甦憧憬，和小量通關方面的消息炒作濠賭股，該行提醒，這一切已完全反映在投行對澳門今年的賭收預測上，言下之意根本不是甚麼驚喜，近日回升不過是「死貓彈」，反而分析員恐再調低對賭企的盈利預測。

瑞信更隨之調低行業2021至2023年的EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)預測，其中今年只會有疫情爆發前2019年的四成；並指若廣東疫情拖至下月仍未見明顯起色，濠賭業傳統暑假旺季的表現勢必受損。

該行進而調低一眾濠賭股的目標價，把中場份額有流失之虞的美高梅中國和銀娛，劈至只有9.2元及65.4元，評級分別為「跑輸大市」及「中性」。永利目標價則被降至9.5元，評級「跑輸大市」；澳博和金沙則被降至9.5元及33.3元，評級「中性」。

瑞信重申，澳門賭業面對多個結構性的不利因素，包括內地收緊跨境博彩監管損害高端需求等，惟市場似乎選擇視而不見。