美股道指收升68點　納指創新高

聯儲局主席鮑威爾言論傾向溫和，帶動美國股市周二(22日)愈升愈有，其中以科技股為主的納指創出收市新高。道指收報33,945點，升68點或0.2%；標指收報4,246點，升21點或0.51%；納指收報14,253點，升111點或0.79%，創收市新高。

鮑威爾周二在國會聽證會上表示，美國家庭的開支在快速增長，住宅市場及商業投資活動均穩健地復甦，相信主要是得益於經濟開放、財政支持，以及寬鬆的金融條件。他又指，聯儲局不會先發制人地加息，並已做好準備，在必要時動用工具，以便引導通脹回落至2%。

科技股表現靠穩，有美國議員提供反壟斷法案，可能迫使網購巨人亞馬遜拆售物流服務部門，亞馬遜股價周二上升1.49%，收報3,505.44美元。網絡電視Netflix與荷里活大導演史提芬史匹堡的電影製作公司Amblin Partners達成內容供應協議，未來幾年將為Netflix製作多部新電影，Netflix股價全日升2.38%，收報508.82美元。

比特幣跌穿3萬美元後強勁反彈，報32,630美元，過去24小時微升0.2%。Microstrategy再斥4.89億美元押注比特幣，股價曾挫逾一成後回順，收報553.72美元，跌5.13%。

對於後市，資產管理公司景順首席全球市場策略員胡珀警告，美股恐將出現10至15%的回調 ，但認為跌市將帶來買入機會，經濟復甦強勁將支持股價迅速復甦，並稱一旦看到股市下跌8至10%，便會買入。她續預期，今年下半年與經濟復甦相關的股票將跑贏增長股，經濟復甦有利周期性股票和小型股；雖然增長股短期可能面臨壓力，但長遠仍看好。