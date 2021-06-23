陳錦興：中國電信擬回A　利好股價

中電信正籌備回歸A股，為吸引內地股民，宣布提高派息比率，今年擬升至60%，而在A股上市後3年內，再逐步提高至70%以上，並調整派息安排，明年開始增派中期息。過去，中電信的派息比率都在40%左右，這次改動明顯有利股東，也顯示中電信對未來前景具信心，對股價的正面影響料持續。

再者，中電信公布5月份移動用戶數為3.61億戶，按月淨增285萬戶，較上月增157萬戶為快；其中，5G用戶為1.25億戶，按月淨增672萬戶，較上月增654萬戶為快。首五個月，累計5G套餐用戶淨增3,799萬戶。數據反映中電信5G上客情況理想。

中電信去年盈利增長約8%，首季盈利按年升10%，移動用戶ARPU為45.6元，增長2.7%，主要受惠轉用5G的流量增加，料全年盈利增長加快。現價計，中電信息率約5厘，市盈率8倍，估值合理。建議2.5港元吸納，向上阻力位為2.8元，止蝕可定於2.3元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)