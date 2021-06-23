王昕媛：醫療器械集採政策落地　有咩股可博？

2021年6月22日，是器械集採的一個結點，伴隨着《國家組織人工關節集中帶量採購公告》(第1號)，港股的醫藥器械股，政策靴子落地，未來一定時間內，又可以放心交易了。

本次正式落地的政策比市場預期更為溫和，體現在三方面：1)分組按產品類型以及醫療機構需求量分組，未區分國產進口，有利於國產規模化企業進口替代；2)企業先選擇申報產品類型，醫療機構再填報需求，充分尊重臨床需求和企業的自主選擇； 3)從中選規則來看，由於有A/B組機制，機構報量時，關節器械預計進入A組的頭部企業數量有限，淘汰率低(因頭部前9家的市佔率已接近85%)；B組相對競爭激烈；但整體淘汰率均較低，大幅降價動力小。

同時，疊加分量規則來看，價格最低的企業獲得採購需求量；其他中選獲得意向採購量；剩餘量在除去中選最高價產品中自由分配；低價企業沒有獲得大量的市場，仍以醫療機構需求為核心。

因此，我們預計，針對政策出台後，企業部署降價的邏輯也會發生本質區別，無外呼有四種策略：第一種，為了保證入圍以獲得醫院長期供應，並維持一定的價格爭取剩餘量；第二種，醫院自主選擇權，因此會傾向相對高價的產品，那麼對於規模企業即便大幅降價，可能也無法獲得過多市場份額以彌補降價損失，從而規模企業惡行低價競爭參與意願較低；第三種，醫療機構認可度不高的企業，用低價競爭同樣效率可能偏低，因此，規模企業同樣不能換到可觀市場份額；第四種，價格最高的產品無法參與剩餘量分配，所以，這些品種企業，未必大幅降價，以溫和價格保證競爭力。市場參與的品種，無外乎：愛康醫療、威高股份、春立醫療、大博醫療、微創醫療，其中以微創的技術壁壘看好一線。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)