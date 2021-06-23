施羅德：數碼基建資產價值漸顯現

新冠疫情的爆發，加快人們對現代化數碼基建網絡建設的需求。我們預期這將會帶來新的投資機會。無論喜歡與否，新冠疫情的確已讓我們變得更需要快速和可靠的網絡。對於不少家庭而言，若Wi-Fi在他們與同事進行遙距溝通、在線上購買食物或監控「智能家居」設備時中斷，相信都會是相當困擾的一件事。然而，隨着線上活動在疫情封城禁令期間激增，寬頻供應商所面臨的網絡連接問題亦無奈地不斷增加。

從較正面的角度來看，Amazon、Zoom、Netflix及Ocado等以雲端技術為基礎的平台已作好迎接這個挑戰的準備。早在疫情爆發前，它們便已透過積極投資軟件平台和電腦伺服器的方式擴展數碼基建。這些基建不單讓它們能夠安全地處理我們的訂單，同時亦優化了物流的路線，讓它們得以按照需求交付相應的服務或訂單。

在體驗過上述轉變帶來的潛力後，相信這些企業的客戶亦不會希望回到從前那種相對沒那麼方便的工作、生活和娛樂方式。這意味着人們對數碼通訊網絡現代化的需求將會加快，好讓他們可以享受技術提升後的好處。

鑑於數據中心對使用者的重要性，該行業在新冠疫情期間的收入表現，仍因高租金收入和低壞帳比率而持續強韌。它們所提供的電腦伺服器和互聯網數據交換服務，讓Netflix等以雲端為服務基礎的供應商，得以將數據傳送至串流媒體內容的訂閱客戶端。較少人留意到的是，這些數據中心和互聯網交換服務的運作背後均需要依靠一個外在的隱藏網絡，而該網絡則是由數百萬英里的光纖電纜、蜂窩基站、塔台及無數的信號發射器組成。

上述網絡對於緊急救援服務者、軍事通訊及任何當地私人網絡商以外的數據傳輸服務供應商而言亦相當重要，當中包括能夠有效將下載速度提升至較第四代(4G)技術快100倍的第五代(5G)技術。

對於無人駕駛汽車、線上遊戲及智能工廠等對頻寬要求極高的新興技術而言，5G應該可讓它們能夠順暢地運作。隨着網絡設施發展不斷推進及人們對網絡的依賴性日增，各國政府已清楚地意識到，它們必須大力投資數碼基建方可保持環球競爭優勢。

中國宣布實施的1.4萬億美元刺激方案，將重點從道路及橋樑等傳統基建，轉向數碼時代的新基建。該方案很可能會以人工智能、數據中心、5G基站、超高壓電力、電動汽車充電、工業物聯網及城際交通等為投資目標。中國擁有約200萬座活躍的蜂窩塔，其移動無線覆蓋率已在國際間遙遙領先。據TowerExchange的數據顯示，這相當於全球其他地區總和的1.5倍。

同樣地，作為7,500億歐元刺激計劃的一部分，歐盟將優先考慮數碼經濟的發展。我們認為，隨着全球經濟從疫情中恢復，數碼基建在熱門討論中將穩佔重要一席。

我們放眼的焦點在於環球領先城市中的實體資產。由於這些城市的數碼基建就在網絡的周邊，靠近龐大的客戶群體和數據，它們正變得愈來愈有價值的事實已顯而易見。這種接近性可讓網絡延遲減到最低，而需求亦將因為客戶體驗有所改善而進一步增強。

5G其中一個最大的特點是，當中使用的無線電波可以在傳輸距離大大縮短的情況下傳輸更多數據。這意味着信號發射器需要建設得更密集方可確保覆蓋的全面性，而所需的光纖電纜、蜂窩塔及小型蜂窩格亦因此較傳輸距離更遠的4G網絡要多。

為證明這項投資的合理性，移動網絡營運商將率先瞄準擁有大量富裕消費者和企業、5G服務潛在商機更大的環球主要城市。這些城市亦將因此體驗到最高質素的信號覆蓋，並進一步加強當地的生產力優勢。

考慮到部署5G傳輸設備的成本和加密塔架組合所需的時間，單憑一家企業自身的力量是難以快速擴展網絡的。因此，使用塔台傳輸數據的移動網絡營運商正逐漸意識到，與競爭對手共享數據塔上的空間是較合乎經濟原則的做法。這與數據中心使用者共享設施的情況大同小異。

數碼基建是一個發展速度快、收入流穩定，但又經常被忽略的資產類別。我們認為，數碼基建在促進未來經濟增長方面將發揮着關鍵作用，而在這方面投資不足的城市將有可能失去環球競爭力。

信號塔因為人們的誤解而備受質疑，可見推出新技術的路途仍然荊棘重重。除了與ESG相關的風險外，該行業的投資者亦需密切留意量子運算等有望改變傳統模式的科技發展情況。若投資者能夠從這些變化當中識別出最有可能取得成功的環球城市，相信可發掘到一些相當吸引的投資機遇。

施羅德環球房地產股票分析師 Ben Forster