道指升68點　油價回軟

●美匯指數跌至91.75；港匯見7.7666；離岸人民幣(CNH)升至6.4768；美元兌日圓處110.66；歐元企1.1940，英鎊報1.3950。金價報1,779美元。布油跌至74.72美元，紐油報72.91美元。比特幣企3.22萬美元水平。道指期貨上升。

●鮑威爾周二(22日)在國會聽證會上表示，聯儲局不會先發制人地加息，並已做好準備，在必要時動用工具，以便引導通脹回落至2%。

●美國5月二手樓銷售按月跌0.9%至以年率計580萬間，雖多過市場預期的572萬間，但連跌4個月，反映樓價上升和供應緊張限制交投。

●港股ADR指數收報28,425點，升116點或0.41%。

●即月恒生指數夜期收報28,324點，升131點，高水14點，成交12,770張。

●紐約7月期油收報每桶73.06美元，跌60美仙或0.81%；布蘭特8月期油收報每桶74.81美元，跌9美仙或0.12%。

-美國石油協會(API)發表最新周報顯示，至6月18日當周，美國原油庫存下降720萬桶，若得到周三(23日)美國能源資訊署(EIA)政府官方數據的確認，將是連續第5周下降，前值下降854萬桶。

●紐約8月期金收報每安士1,777.4美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,090點，升27點或0.39%；法國CAC指數收報6,611點，升8點或0.14%；德國DAX指數收報15,636點，升33點或0.21%。

●英媒：G20財長冀下月就最低企業稅率達共識。

●內地媒體報道，粵港澳大灣區即將開展「跨境理財通」業務試點，調查顯示內地投資者期望年回報中位數為13%。

●外媒報道，高盛已經加入由摩根大通創立的、基於區塊鏈技術的回購協議交易網絡Onyx。該平台採用智能合約和數碼化的美元。

●滙豐更新條款惹疑急致歉，指港客戶可海外使用網上及流動理財。

●《黑天鵝效應》作者再轟比特幣，價值不高於「0」。