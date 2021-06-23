瑞典法院裁決　維持華為5G網絡設備禁令

瑞典法院周二(22日)裁定，維持禁止中國電訊設備生產商華為，向瑞典電訊商出售5G網絡設備的禁令。

瑞典監管機構「郵政電訊管理局」(PTS)去年10月採出了出乎意料的行動，以維護國家安全為由，禁止華為向瑞典的電訊商供應5G網絡設備。這項有關國家安全的關注，是由瑞典安全局(SAPO)​所提出。華為就此禁令，向法院提出訴訟。

瑞典法院在判詞中指出，國家安全至關重要，而維持禁令的判決，是考慮到只有瑞典警方和武裝部隊，才掌握到瑞典的安全狀態以及所受的威脅。又指如果把華為產品用於5G網絡，可能會威脅國家安全。

華為表示，判決結果在意料之中，正在考慮可以採取的行動。公司會繼續爭取進入瑞典市場的權利。

外媒指出，瑞典法院裁決的令華為重返歐洲的希望破滅，中國對華為競爭對手瑞典電訊企業愛立信(Ericsson)採取報復行動的可能性或會增加。中國駐瑞典大使桂從友上月曾批評瑞典，將華為排除在5G建設之外是政治決定，中方堅決反對。愛立信亦曾在上月表示，PTS的禁令可能反為會打擊瑞典和包括愛立信在內的該國企業的經濟利益，可能令愛立信在中國市場失去與5G流動通訊的相關商機。