無事生事？滙豐前言不對後語　到底搞邊科？

近年唔少香港人移民，但去到外國，稅率貴，投資機會也不比香港多，且人生路不熟，故不少香港人雖然人離港了，但條件許可會傾向留下香港的物業收租，又或繼續透過互聯網買賣港股，積極遙距理財搵食。

不過，後來滙豐發言人澄清，香港客戶可如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃，是次條款更新，是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱。滙豐在其他營運地點亦有類似條款，並就此事為客戶帶來不便致歉。班身在海外而仍有唔少身家喺香港的「有銀士」，立刻定番啲！

不過，事實係，該條款修訂列明，若客戶在香港以外地方使用或下載網上或流動理財，該公司未必獲准在客戶所在或居住的國家/地區向客戶提供相關產品或服務。即係話，移民海外的香港人，呢一刻喺海外仲用到香港網銀服務，但將來有咩變化，又唔好話服務商冇事先聲明了。

到底係虛驚一場，都係來一次走火警？筆者都搞不清楚。但咁大間銀行，處理咁敏感的訊息，又冇道理咁擺烏龍法。其實呢次事件亦帶出一個問題，在中美爭霸下，全球經濟若真朝半球化發展，使用類似國際金融服務遇到障礙的情況，並非天方夜譚。所以，可以的話，身家放喺自己所在地，有當地法律保障，理論上可免不必要風險。香港人移民了，其實香港資產就視為個人的海外投資，海外投資幾時都要注意當地的法律條款，最好仲係分散風險，即唔好太過側重喺單一個市場，將雞蛋放晒同一個籃。始終身處全球政經動盪的大時代，一夜變天的例子愈來愈多，都係知足常樂……

東網產經專欄作者 帥哥