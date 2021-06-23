盛業資本4000萬人民幣投資口腔診所

戰略合作項下，公司將依託其數據分析能力及領健的SaaS解決方案，為消費醫療供應鏈生態中的診所和供應商提供靈活的金融解決方案，以推動口腔及醫美等在中國具有巨大增長潛力的消費醫療細分領域的供應鏈數碼化進程。雙方將結合各自的優勢，打造獨特的「SaaS+供應鏈+數字金融」模式，進一步加快領健供應鏈平台及B2B電子商務業務的發展。

股權投資股權投資項下，公司將向領健投資4,000萬元人民幣。本輪融資為領健的D輪融資，由Investcorp領投，其他聯合投資人包括金鼎資本，以及現有股東經緯中國、新氧、光速中國等。

領健為口腔診所、美業機構提供經營一體化解決方案。領健提供了覆蓋單店/連鎖管理、健康檔案/電子病歷、社交化客戶關係管理、智能營銷私域流量解決方案、智能營運、B2B耗材商城、進銷存管理、保險支付、影像集成等覆蓋診所業務全流程的管理軟件。同時通過開放平台連接產業上下游，與優質的第三方機構合作，領健為診所提供完整配套的解決方案。