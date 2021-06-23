陳樂怡：重磅股受壓　大市恐退守28000關

個股方面，龍源5月發電量按年增長20.57%，其中，風電增長18.8%，火電增長26.8%。今年首5個月累計發電量按年增長更達24.8%，表現理想。事實上，受惠於發電量上升，龍源2021年第一季盈利按年上升28%。此外，龍源電力已經完成收購A股上市的平莊能源，實現A+H兩地上市，成功打通境內股權融資渠道。加上預期中國碳排放市場即將啟動，龍源電力擁有大量碳排放權，將是主要的受益者。向上阻力位為15元，向下支持位為12元。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)