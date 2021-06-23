陳樂怡：重磅股受壓 大市恐退守28000關
2021年06月23日 08:30
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隔晚美股大幅反彈，港股跟隨外圍高開，但其後走勢反覆。恒指周二最終收跌179點，報28,309點。國指收報10,469點，跌78點。科指收報7,812點，跌143點。大市成交額1,414億元。國際油價上漲，中石油(00857)升5.8%，為表現最佳藍籌。中石化(00386)升3.5%。可再生能源股上漲，龍源電力(00916)升7.6%。
碳排放交易市場預期於6月底啟動，近期A股碳交易概念股熱炒。港股市場當中，風電龍頭龍源電力坐擁大量的碳排放交易權，有望成為另一收入來源，而且A+H股上市有助推升估值，可看高一線。另一風電企業大唐新能源(01798)在高營運槓桿推動下，首季盈利優於預期，估值偏低，同樣值得留意。光伏玻璃價格回穩，但隨着市場進入產能釋放期，價格反彈力度或有限。相反，信義能源(03868)作為純粹的太陽能發電場，下游企業受到玻璃價格波動的影響較輕微，可作為光伏股的投資對象。
展望後市，投資者對通脹風險及貨幣政策正常化維持警惕，削弱投資氣氛。再加上重磅股港交所(00388)及騰訊控股(00700)偏軟，有機會拖累大市再試低位，初步支持28,000點。本周關注聯儲局主席鮑威爾講話、美國5月PCE物價指數。
個股方面，龍源5月發電量按年增長20.57%，其中，風電增長18.8%，火電增長26.8%。今年首5個月累計發電量按年增長更達24.8%，表現理想。事實上，受惠於發電量上升，龍源2021年第一季盈利按年上升28%。此外，龍源電力已經完成收購A股上市的平莊能源，實現A+H兩地上市，成功打通境內股權融資渠道。加上預期中國碳排放市場即將啟動，龍源電力擁有大量碳排放權，將是主要的受益者。向上阻力位為15元，向下支持位為12元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)