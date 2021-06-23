歐盟批准意大利復甦計劃　規模超過2萬億元

歐盟委員會周二(22日)批准總值1,915億歐元(約2.066萬億港元)的意大利復甦方案，是歐盟規模最大的一項計劃，旨在推動經濟從新冠肺炎疫情中復甦，並在未來幾年將經濟轉型為更加綠色和更加數碼化。

外媒報道，意大利復甦方案將為期直至2026年，資金來自歐盟的援助和貸款，當中689億歐元屬於援助，其餘1,226億歐元的貸款將由27個成員國從市場共同籌集，以降低借貸成本。方案一旦在7月獲得歐盟財長批准，意大利將獲得249億歐元的預先批核融資，用於這項計劃中預見的項目。

歐盟委員會表示，意大利將按照歐盟要求，撥出全部開支的37%，通過改造來應對氣候變化，以提高建築物的能源效率。另將促進使用包括氫在內的可再生能源，並特別重視減少交通環節的溫室氣體排放，投資於可持續城市交通和鐵路基礎設施。

另外，意大利將會把開支總額的25%，高於歐盟要求的20%，透過企業數碼化，以及超高速寬頻網絡和5G連接的擴展，使經濟更適合數碼時代。羅馬還將投資公共行政、衞生、司法和教育的數碼化。