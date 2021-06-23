麥嘉嘉：捕捉中國科技晶片擴張及技術升級機遇

上海證交所發布《上海證券交易所科創板上市公司重大資産重組審核規則(2021年修訂)》，自發布之日起施行。另外，長沙高端裝備製造龍頭企業中國鐵建重工集團周二(22日)在上交所科創板挂牌上市，首日大漲186.4%，以8.22元人民幣收市，顯示A股首檔由央企分拆公司上市成功。

上周科創板個股升多跌少，平均升幅1.33%，其中以美迪西漲幅最高。上周科創板日均換手率3.37%，其中，煜邦電力及愛威科技等35家個股日均換手率超過10%。

科創板主要集中於醫藥生物、機械設備、電子、電腦、化工和電氣設備6大行業，「硬科技」成色逐步顯現，集中覆蓋新一代資訊技術、高端裝備製造、新材料、新能源等長期優質賽道。在科創板上市公司自身研發創新能力不斷提升的過程中，科創板對國內頭部科技企業的吸引力進一步增强。

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)