港股漲近300點　吉汽飆7%　美團重上300元

港股高開後保持升勢，恒生指數曾漲283點，高見28,592點。國企指數及科技指數齊漲近百點，主板成交550億港元。

汽車股再起動，吉利汽車飆7.4%；比亞迪股份升4%；長城汽車升8.6%；廣汽集團、東風集團、北京汽車及五菱汽車升1.1%至2.1%。

大型科網股個別發展，美團升2.8%重上300元；京東集團亦漲2.8%；阿里巴巴升1.4%；快手升1.1%；騰訊升0.3%。小米集團倒跌0.3%；嗶哩嗶哩跌2.3%。

【09:20】港股向好 ATMXJ全線反彈 友邦漲逾2%

港股繼續區間上落，恒生指數開市升158點或0.56%，報28,468點；國企指數高開52點或0.5%，報10,522點；科技指數升56點或0.72%，報7,868點。

大型科網股反彈撐市，騰訊開市升1.1%；美團及阿里巴巴升1%；小米集團升0.9%。京東集團漲2.1%，是表現最佳科指成分股。

其他重磅藍籌股普遍上升，友邦保險漲2.2%；中國石油再升1.4%；香港交易所升0.7%；工商銀行及建設銀行升0.2%；中國平安及中國移動靠穩；滙豐控股逆市跌0.2%。