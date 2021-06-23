低利率等刺激措施下　全球樓市恐現金融危機時泡沫

新冠肺炎肆虐全球，大部分國家都以創紀錄的低利率去支持經濟，各國的財政刺激措施，加上樓市供應有限等因素，連帶引發資金熱炒環球樓市，外媒指多地已驚現2008年金融危機時的泡沫預警！

目前，香港樓價徘徊在2019年年中創下的歷史高位附近。中原地產的數據顯示，上半年10大傳統屋苑的二手買賣合約總額將超過200億元，創23年來最高水平。

至於美國樓市亦出現供不應求的情況，按全美房地產經紀人協會數據，美國4月份二手樓中位數價格按年上漲19%，達到創紀錄的341,600美元，惟庫存較去年同期少了近38%，接近歷史低位。此外，美國人正在以14年來最快的速度獲取按揭貸款，住房貸款總量已達到創紀錄的11萬億美元。

而新西蘭、加拿大及新加坡等地的樓市亦同樣火熱，推動全球樓價出現2006年以來最大漲幅。萊坊本月初公布的全球樓價指數報告顯示，截至3月的12個月，全球平均樓價上漲7.3%。土耳其高居榜首，漲幅32%，緊隨其後的升22.1%的新西蘭。