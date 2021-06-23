疫情助長網購　英國電商對倉庫需求大增2倍

外媒報道，房地產投資信託基金Prologis表示，在網購發展迅速和疫情影響下，電商需要大量的堆貨空間，導致英國國內的倉儲空間交易量大增，電商公司的倉儲空間需求較去年增加2.32倍。

Prologis英國分公司副總裁Robin Woodbridge指，該公司在英國擁有也管理倉儲物流園區，目前正在以最快的速度建設新的倉儲園區，但仍還是難以跟上網購的發展速度。Prologis指，其位處英國Northampton的最大園區「Drift」但仍然不夠大，並且正在努力擴建。

報道引述第一太平戴維斯最新研究，過去6年來倉庫空間急劇增加，而倉庫佔地面積最大的皆是線上零售業，據悉這些線上零售商倉庫佔地面積，在6年內增加了614%。

報道指出，在2015年英國有3,976萬平方米的大型倉庫空間，目前增加了32%。租戶也有所改變，商業街的零售商家以往是主要的租戶，但現在已被第三方物流供應商取代，例如DHL和Yodel。

Woodbridge估計，網購支出每增加10億英鎊，就需要額外的72,000平方米的倉庫空間來維持。當龐大的物流園區Drift被物件塞滿時，將創造約1.5萬個就業機會。