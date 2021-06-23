【瑞通推介】投資者追吉汽淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾指不會太快加息，道指隔晚收報33,945點，升68點或0.2%；納指升0.8%，創收市新高。

恒指周二(22日)收報28,309點，跌179點或0.6%。周三(23日)早段曾回升逾300點，高位重上28,694點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾4,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,800萬元，反映投資者看好港股反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

汽車股周三早段強勢，周二獲近6億北水掃入的吉利汽車，母企浙江吉利與富豪汽車共同持有的瑞典電動車公司Polestar(極星)，正積極尋求通過特殊目的收購公司(SPAC)形式上市，其估值或超過100億美元(約780億港元)，相當於吉汽市值的1/3。吉汽周三早段最多升逾8%，一度逼近27元，資金即市傾向開淡倉。

騰訊控股周二跌2.9%，報573.5元，盤中低見571.5元，錄1個月低位，兼失守250天線。美國商務部表示將撤銷去年9月發布禁止與微信(WeChat)進行交易的清單。另外，騰訊南非大股東Naspers指預期騰訊仍會維持十分良好增長，承諾視騰訊為長線投資。外圍科技股做好，騰訊周三早段回升約1%，重返580元附近開始遇阻。周二有超過20億元北水淨沽出騰訊，是北水淨沽出最多港股。輪證資金流方面，超過7,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約290萬元淨流出。

小米集團周二曾低見26.8元，收跌3.2%於27.05元。據報小米公開車輛功能控制相關專利。另小米6月首登俄羅斯智能手機銷量榜首。小米周三早段先升後回，先升1%，其後倒跌至27元之下。周二有約6.4億元北水淨沽出小米。輪證資金流方面，逾270萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。周三早段小米期權的引伸波幅有向上的情況。

科技股走勢受美債息走勢影響，微盟集團上日顯著捱沽，是表現最差科指成分股，全日收挫6.2%於17.12元，連穿10天和20天線，盤中險守17元，3日升勢告終。周三早段逆市跌逾1%，曾跌至16.6元。周二有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

市場關注伊朗石油供應存不確定性，刺激國際油價日前創2018年10月以來新高，油股跟隨攀升。中國海洋石油周二曾漲3.9%，重越9元關，收市升勢回順至2.8%，報8.91元，收復10天線。有券商認為中海油是內地油氣板塊中最直接受益於更高油價的股份，油價隔晚高位整固，中海油周三早段升逾1%，一度重上9元關，暫錄3連升。周二有約300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

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