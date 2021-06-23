【高盛推介】汽車股急升跑贏大市　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國乘聯會表示，今年汽車業呈現前高後低發展態勢，但維持汽車經效的改善、持續發展的韌勁和穩中向好的走勢。此外，有報道引述國家工信部裝備一司相關負責人，表示有序放開代工生產，推動提高產業集中度，遏制盲目投資和重複建設。

吉利汽車周二(22日)跌約0.4%，周三(23日)早段發力急漲，高開約0.8%後升幅隨即擴大，高見27.1港元，突破4個月高位。

有券商指吉汽旗下「極氪」今年可交付訂單已售罄，市場反饋遠超預期，並指下半年是吉汽新車上市密集期。該行維持對吉汽「買入」投資評級，目標價40元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約250萬元。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約410萬元。牛熊證方面，則見周二部署牛證的資金主要沽出產品。而熊證於周二則繼續獲資金流入。

吉汽購22317，行使價28.05元，2021年9月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

吉汽牛53423，收回價23元，行使價22.5元，換股比率50，槓桿比率6.2倍，市場上首3高槓桿之一貼牛。

吉汽熊證61846，收回價28元，行使價28.5元，換股比率50，槓桿比率13.71倍，市場上最高槓桿之一近熊。

吉汽熊證53861，收回價32元，行使價33元，換股比率50，槓桿比率4.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

比亞迪周二失守230元水平，收市跌約4%。周三早段低見220元後反彈，並重上230元水平。有報道指，因應成本上調，比亞迪半導體向客戶發出漲價通知函，下月1號起上調IPM、IGBT單管產品價格不低於5%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，周一(21日)及周二共錄得約700萬元資金流入。而認沽證則於上周四(17日)至本周一共錄得約1,190萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見周二流入牛證的資金留意200元以下收回價的遠牛。而周二部署熊證的資金則主要沽出250元以上收回價的產品，並見250元以下的貼熊獲資金留意。

比亞迪購證15509，行使價259.08元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.9倍，貼價。

比亞迪牛證52942，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比亞迪沽證15175，行使價172.78元，2021年11月26日到期，實際槓桿4.4倍，中期。

比亞迪熊證52092，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

比亞迪熊證52675，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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