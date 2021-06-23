【高盛推介】小米落後其他科網股　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(22日)跌約3.2%。周三(23日)早段高見27.4港元後逆市倒跌。

有報道指小米公開車輛功能控制相關專利。此外，小米宣布成立Xiaomi Studios，為小米手機官方首個面向全球的手機電影工作室品牌。小米亦公布，本月1號至18號，全平台累計支付金額逾190億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，可見周一(21日)及周二共錄得約380萬元資金流入認購證。牛熊證方面，則見過去4個交易日皆錄得資金流入牛證，當中周二有約50萬元，並較集中在25至26元收回區域的產品。而周二部署熊證的資金則主要沽出，並有部分轉倉至30元以下收回價的貼熊。

小米購證15511，行使價29.93元，2021年9月23日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、行使價27至30元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

小米購證13866，行使價30.93元，2021年9月02日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。

小米牛證50257，收回價25元，行使價24.6元，換股比率50，槓桿比率11倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

小米牛證67657，收回價24元，行使價23.6元，換股比率50，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

小米熊證69873，收回價30元，行使價30.4元，換股比率50，槓桿比率7.7倍，近3元收回距離遠熊。

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