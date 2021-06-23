【高盛推介】小米落後其他科網股 留意貼價購證
2021年06月23日 12:02
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(22日)跌約3.2%。周三(23日)早段高見27.4港元後逆市倒跌。
有報道指小米公開車輛功能控制相關專利。此外，小米宣布成立Xiaomi Studios，為小米手機官方首個面向全球的手機電影工作室品牌。小米亦公布，本月1號至18號，全平台累計支付金額逾190億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，可見周一(21日)及周二共錄得約380萬元資金流入認購證。牛熊證方面，則見過去4個交易日皆錄得資金流入牛證，當中周二有約50萬元，並較集中在25至26元收回區域的產品。而周二部署熊證的資金則主要沽出，並有部分轉倉至30元以下收回價的貼熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價27至30元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的小米購證(15511)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的小米購證(13866)。牛證方面的近牛選擇可留意小米牛證(50257)。遠牛選擇可留意小米牛證(67657)。
小米購證15511，行使價29.93元，2021年9月23日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、行使價27至30元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
小米購證13866，行使價30.93元，2021年9月02日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。
小米牛證50257，收回價25元，行使價24.6元，換股比率50，槓桿比率11倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
小米牛證67657，收回價24元，行使價23.6元，換股比率50，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。
小米熊證69873，收回價30元，行使價30.4元，換股比率50，槓桿比率7.7倍，近3元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。