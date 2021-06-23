新濠國際夥雅居樂共同開發於中山地

該項目佔地面積約50.4萬平方米，位於中山市的中心地帶。新濠與雅居樂將通過一家共同管理的中山新濠雅創房地產(合營企業)共同開發該項目。預期雅居樂於項目的總承擔將為約56.5億元，而新濠於項目的總承擔將不少於4億元。

根據合作協議，新濠合營方應負責發展將於項目土地上建造之主題公園，預計大部分設施將於2025年前竣工，建成後應通過項目公司獨立管理及經營主題公園，並負責主題公園所需之營運資金。至於雅居樂合營方應負責發展項目土地之其餘非主題公園部分，並方應通過項目公司獨立從事其餘部分之投資、發展、經營及管理。

儘管項目公司由新濠中山及中山雅辰分別持有51及49%，惟根據合作協議，新濠中山單獨享有其擁有及經營主題公園所產生之全部利潤或虧損，而中山雅辰則單獨享有其擁有及經營其餘部分所產生之全部利潤或虧損(但其餘部分上興建合計面積為5,000平方米將由中山雅辰以無償及不收費方式分配予新濠中山之住宅單位(有關住宅單位即「歸屬於新濠之住宅單位」)除外)。新濠中山有權於此等住宅單位建成而推售前，選擇其獲分配之住宅單位。