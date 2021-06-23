迷失的一代？疫情令半數巴西年輕人失業

外媒報道，巴西一項調查顯示，自新冠肺炎疫情大流行後，約半數的15至29歲年輕人失業，認為留在巴西沒前途，想出國尋找更好的發展機會。

巴西人口多達2.1億人，近5,000萬人年齡介乎15至29歲。巴西克魯茲基金會(FGV)今年5月份調查訪問2,600位該年齡層的年輕人，並參考巴西地理統計局(IBGE)數據完成的「青年地圖」報告指，27.1%的年輕人既失業亦失學，70%找工作有困難，51.9%認為巴西是貧窮國家。

據調查，隨着新冠肺炎侵襲巴西，15至29歲青少年的失業率由2019年49.4%躍升至今年56.3%；47%的受訪者表示，如有可能想離開巴西。顯示受訪者對一個沒有成長希望國家的挫折感，同時顯示年輕人覺醒當前現實。有更多邊緣地區的窮人及黑人青年感受到強烈的排斥及偏見感，並且提高政治意識；但同時他們卻很難設法來疏導這些負面情緒引起的挫折感，也很難參與政治活動。

調查還指出，疫情令巴西年輕人的就業和就學情況惡化。巴西教育研究所(Insper)研究人員Laura Machado指出，年輕人每減少1年的學習，或意味着他們未來收入損失10%至15%。他說，除了窮人與富人在疫情中因學習機會不同而加劇不平等外，每年自高中畢業的350萬年輕人對進入工作市場的準備更少。

教育研究所管理和公共政策中心研究員Naercio Menezes指出，如果沒有針對勞動力市場的國家政策，技術水準較低的年輕人將面對更糟糕未來，並對前途充滿挫折。他說，在這種情況下，由於未來前景低，加上經濟成長平庸，年輕人興起離開巴西的意願，是很容易理解。