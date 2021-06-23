【產經直播】聯儲局唔加息住　美股繼續破頂？

2021年06月23日 12:19
  • 東網電視
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    美國聯儲局一哥鮑威爾表明，不會先發制人地加息，刺激隔晚美股做好，標指、納指相繼破頂。博納指繼續破頂，又想加倍回報，市場有咩產品選擇？當中又有咩要注意？
    港股周三(23日)承接外圍升勢，愈升愈有，科指更直撲8,000關，不過，科指近期日升日跌，用科指ETF捕捉走勢係咪有着數？
    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(03134)創上市新高，吸引市場資金追捧有咩原因？這隻光伏股又跟市面上同類產品，有甚麼主要分別？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈，以及南方東英資產管理首席ETF策略師李雪恒為大家逐一解答。
    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
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    南方東英恒生科技指數ETF
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