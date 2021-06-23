謝瑞麟全年虧損4398萬元　港澳零售營業額挫50%

期內，營業額按年跌9.1%，至約26.48億元。經營盈利增長1,388.3%，至4,941.1萬元。

集團於香港及澳門零售業務營業額重挫50.2%，同店銷售跌39%。由於香港零售市場持續低迷，租金卻居高不下，集團策略性地關閉4間位於銅鑼灣、旺角、尖沙咀及黃大仙表現欠佳的店舖，因而截至今年3月31日的香港店舖總數為25間。

集團在中國的銷售表現自2020年夏季起已回復至接近疫情前的水平，並逐漸恢復增長勢頭。集團的自營店營業額按年上升3.9%，在中國錄得13.3%的同店銷售增長。而在中國的店舖總數由445間，增加至450間，包括173間自營店和277間加盟店。

業績報告中提及，新冠肺炎疫情對零售業(尤其是珠寶和奢侈品零售商)而言是一場災難，集團作為珠寶商亦未能幸免，在所有營運地區的業務都遇到前所未有的挑戰。集團在中國和澳門的業務已逐步回復至疫情前的水平，然而其他營運地區的銷售仍然受壓於反覆的疫情，以香港尤甚。集團繼續實施多項節省成本的措施，例如無間斷地與業主磋商爭取租金減免和較有利的續租條款，縮短店舖營業時間和暫時關閉店舖以盡量減少營運開支，並將庫存降至健康水平。

集團指出，儘管下一個財政年度的前景相對比較樂觀，但由於全球疫苗接種的部署及商業活動和社交生活恢復正常均需要一定時間，疫情在近期內不太可能消退。集團將繼續提高成本效益，同時維持穩健的財務狀況，為穩定復甦和後疫情時代發展做好充足準備。