傳奇災難預言家：美股11年牛市將結束

美股當前處於高位，但隨着財政刺激措施效果逐漸減弱，經濟復甦勢頭趨緩，市場對股市崩盤擔憂再起。被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham估計，長達11年的美股牛市即將劃上句號。

外媒報道指出，美股距離上次崩盤約1年多，當時受到新冠肺炎疫情影響，美股自高位下滑近35%，隨後出現史上最快的反彈。Grantham指出，疫情所導致的崩盤與典型長期牛市的終結截然不同，前者更像是1987年投資組合保險引發的技術性崩盤，都經歷過短暫打擊以及迅速復甦，又補充，在1987年的黑色星期一之後，標普500指數花了2年時間才回到原來水平，但這次僅花了5個月。

Grantham解釋，過去12個月的美股走勢，象徵着長達11年的牛市走向結局。當前的泡沫迹象無處不在，各種債務及利潤指標皆處於高峰，成交量也暗示了看漲的情緒高昂，看漲期權及場外低價股票的交易量均創新高，除了債券、股票、房地產市場膨脹，大宗商品價格也在飆升。他稱，上次見到類似情況是在1989年的日本，對經濟造成負面影響，當地的房地產和股市其後也沒法回到1989年時的高峰。

他又特別提到，所有主要資產類別都定價過高，更稱傳統的60/40投資組合配置「特別危險」。反之，他建議尋找價值股和新興市場股票的交叉點，認為這兩類股票估值低，預計每年將會有10%至20%的回報率。相比之下，他表示標普500指數可能表現不佳，建議完全規避比特幣，因為它對經濟毫無幫助。對於股票，他建議投資者在股票市場達到「更合理的水平」之後再進場。

對於好友認為目前流動性充裕將推動股市再上，Grantham表示，儘管廣義貨幣(M2)供應量的增長率仍高，但其最近幾周的增長率已從18%降至12%，以有史以來最快的速度下降。

作為研究泡沫的專家，他又指，比特幣目前是最類似網路泡沫時期納斯達克指數的資產；當時納指在泡沫爆發前6個月就先腰斬，對大市釋出了一個「完美警告」。但他承認，新刺激計劃的範圍和速度令人驚訝，肯定會幫助泡沫延續。