新冠肺炎未算大鑊！全球暖化恐導致過億人捱餓

聯合國公布一份草擬報告指出，日益暖化的地球對人類健康帶來重大影響，飢餓、乾旱與疾病將在數十年內，令數以千萬計人飽受折磨。

過去一年多的新冠肺炎疫情，將全球人類生活徹底翻轉，聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel onClimate Change, IPCC）即將公布的報告，提供了更悲觀的預測：未來數十年恐出現營養不良、水資源匱乏及瘟疫等天災人禍！

報告指出，目前諸如推廣植物性飲食等政策抉擇，可限制這些健康惡果，但短期內許多事仍無法避免。例如今天出生的嬰兒在30歲前可能會遭遇多種氣候相關的健康威脅，取決於人類如何妥善處理碳排放及氣溫上升。報告預計，2050年前曝露在飢餓風險中的人口，較今日多出達8,000萬人。

報告預期，水循環受干擾會讓撒哈拉沙漠以南的非洲地區，靠雨水生長的主食作物收成下降；印度多達4成的產米區恐不利耕作。報告又指，氣溫上升不只影響農作物收成，也讓營養價值下滑，例如稻米、小麥、大麥及馬鈴薯的蛋白質含量將減少6%至14%，使得面臨缺乏蛋白質風險的人口，較現今增加近1.5億人。

氣候變遷造成農作物收成減少，生質燃料作物及吸收二氧化碳的森林需求增加之際，2050年食物價格預料會上漲達1/3，使得瀕臨長期飢餓的低收入戶增加1.83億人。亞洲及非洲各地，本世紀中之前營養不足及發育遲緩的兒童會增加1,000萬人，產生一個社經發展較佳、卻終身苦於健康問題的新世代。而有飢餓風險的人口，將有8成住在非洲及東南亞。另外，在非洲、東南亞及拉丁美洲將會有約3,000萬至1.4億人流離失所。